Президент Казахстана заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности

17:57, 05 января 2022, ПАИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и готов к жёстким действиям, пишет ТАСС.

«Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», - отметил он.

Президент также отметил, что останется в столице и выступит вскоре с предложениями по политической трансформации страны. «Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными», - сказал он в обращении.

Токаев также рассказал, что среди силовиков есть убитые и раненые. «Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты. И это терпеть нельзя», - заявил президент.

Ранее МИД РФ выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане. Напомним, в Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения из-за митингов.