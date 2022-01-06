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Страна и мир

Из-за пандемии в Вифлеем второй год подряд Рождество проходит без туристов

По улице Вифлеема прошли барабанщики. Фото РИА Новости

Вифлеем второй год подряд отмечает Рождество без туристов и паломников. За торжествами на площади Яслей наблюдают лишь горстка местных христиан - но на родине Христа уверены, что ни пандемия, ни отсутствие гостей со всего православного мира не должны испортить праздник.

По ведущей к Базилике Рождества Христова улице прошел парад с барабанами палестинских скаутов и Рождественский крестный ход во главе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, сообщает ТАСС.

«Второе Рождество подряд мы встречаем без туристов. Очень жаль, очень тяжело, но мы ждем. Туристов нет, но мы справляемся как можем. Поздравляю всех с праздником Рождества», - сказал ТАСС управляющий одной из туристических лавок в центре Вифлеема. «В следующем году на Рождество обязательно приезжайте к нам в Палестину, надеюсь, к тому времени коронавирус уже уйдет в прошлое», - добавил он.

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