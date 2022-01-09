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Общество

28 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области за последние сутки

Фото: ПАИ.

28 жителей региона излечились от коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По данным обновлённой статистики, всего за время пандемии в Псковской области коронавирусом переболели 72 тысячи 168 человек. 

Глава региона поблагодарил всех, кто во время новогодних дней соблюдал все санитарные требования.

«Благодарю всех, кто в период новогодних праздников ответственно следовал всем требованиям и рекомендациям! Как показывают результаты проверок, таких большинство! Вместе справимся», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало данные о числе заболевших COVID-19 за последние сутки.

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