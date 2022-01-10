Эфир десятого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:00, 10 января 2022, ПАИ

Начался прямой эфир первого в 2022 году выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев напомнят зрителям, что первая рабочая в новом году неделя на самом деле полна праздников, так что в рабочий режим, если получится, можно будет входить плавно.

Гостями «Псковского телеграма Online» станут глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Спикеры расскажут, как Псков пережил новогодние каникулы, какие новые точки притяжения появились в городе в эти дни, пойдёт ли в следующие праздники речь о переносе главной новогодней ёлки на новое место, удалась ли новогодняя ярмарка, захлестнула ли область волна гостей и что ждёт туриндустрию в 2022 году.

«Псковский телеграм Online» – видеопроект Псковского агентства информации о событиях предстоящей недели. Проект можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости». Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.