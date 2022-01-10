Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эфир десятого выпуска «Псковского телеграма Online»

Начался прямой эфир первого в 2022 году выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев напомнят зрителям, что первая рабочая в новом году неделя на самом деле полна праздников, так что в рабочий режим, если получится, можно будет входить плавно. 

Гостями «Псковского телеграма Online» станут глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Спикеры расскажут, как Псков пережил новогодние каникулы, какие новые точки притяжения появились в городе в эти дни, пойдёт ли в следующие праздники речь о переносе главной новогодней ёлки на новое место, удалась ли новогодняя ярмарка, захлестнула ли область волна гостей и что ждёт туриндустрию в 2022 году.

«Псковский телеграм Online» – видеопроект Псковского агентства информации о событиях предстоящей недели. Проект можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости». Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

10 января 2022

Получивший федеральное признание псковский тур «С грохотом по фермам» запустится в мае
10 января 2022

Новогодние уличные украшения начнут демонтировать в Пскове 31 января
10 января 2022

Сухой фонтан может появиться на площади Ленина в Пскове
10 января 2022

Около двух тысяч псковичей посетили каток в Финском парке в один из праздничных дней
10 января 2022

Более 266 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
10 января 2022

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области
10 января 2022

Эфир десятого выпуска «Псковского телеграма Online»
10 января 2022

Псковичам предложили выбрать, когда убирать новогоднюю иллюминацию города

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...