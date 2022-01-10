75 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

07:37, 10 января 2022, ПАИ

9 января в Псковской области коронавирусом заболели 75 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 72 243 человека. За все время пандемии было проведено 72 243 исследования на коронавирус, за сутки – 852.

Вышли с больничного 9 января, согласно официальным данным, 26 жителей Псковской области. Всего за время пандемии с инфекцией справились 68 571 человек.

В мире по состоянию на утро 10 января зарегистрировано 307 890 832 случая заражения коронавирусом COVID-19.