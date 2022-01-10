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Общество

Почти 308 млн человек в мире заразились COVID-19

По состоянию на утро 10 января в мире зарегистрировано 307 890 832 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 506 029 человек. Количество выздоровевших – 259 548 568.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 61 263 030. В этой стране от коронавируса умерло 859 356 человек, выздоровело – 42 257 508.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 650 849 человек, 9 686 912 пациентов выздоровело, 316 163 – умерло.

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