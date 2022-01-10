Почти 308 млн человек в мире заразились COVID-19
По состоянию на утро 10 января в мире зарегистрировано 307 890 832 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.
Жертвами коронавируса стали 5 506 029 человек. Количество выздоровевших – 259 548 568.
Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 61 263 030. В этой стране от коронавируса умерло 859 356 человек, выздоровело – 42 257 508.
Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 650 849 человек, 9 686 912 пациентов выздоровело, 316 163 – умерло.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
09 января 2022
Около 20% россиян воспользовались программой кешбэка за поездки по России в 2021 году