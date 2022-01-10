Даню Милохина не впустили на Украину

18:07, 10 января 2022, ПАИ

Блогера и тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину, объяснив запрет на въезд в страну тем, что он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщил портал NewsMail со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — сказал собеседник издания.

«Нас держат в плену... Чуваки, меня не впустили, я враг. Нас обратно развернули», — написал Даня Милохин.

В августе 2015 года украинский Минкультуры обнародовал чёрный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», напомнило РИА Новости. Тогда в список в том числе попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.