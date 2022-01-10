Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Даню Милохина не впустили на Украину

Блогер и тиктокер Даня Милохин. Фото Instagram

Блогера и тиктокера Даню Милохина не впустили на Украину, объяснив запрет на въезд в страну тем, что он не смог подтвердить цель своей поездки. Об этом сообщил портал NewsMail со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — сказал собеседник издания.

«Нас держат в плену... Чуваки, меня не впустили, я враг. Нас обратно развернули», — написал Даня Милохин.

В августе 2015 года украинский Минкультуры обнародовал чёрный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности», напомнило РИА Новости. Тогда в список в том числе попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

10 января 2022

Даню Милохина не впустили на Украину
09 января 2022

Учёный заявил, что человечество ждёт шестая волна массового вымирания
09 января 2022

Израиль открыл границы для вакцинированных «Спутником V»
07 января 2022

Украинский депутат поздравил граждан в Рождество с Пасхой
06 января 2022

На две недели авиакомпания «Аэрофлот» отменила продажи билетов в Казахстан
06 января 2022

Из-за пандемии в Вифлееме второй год подряд Рождество проходит без туристов
06 января 2022

В действиях крупнейших продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора
05 января 2022

ВОЗ зафиксировала максимум заразившихся за сутки коронавирусом за всё время пандемии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...