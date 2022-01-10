С сегодняшнего дня вступил в силу закон об уголовном наказании неоднократных нарушителей правил дорожного движения

22:45, 10 января 2022, ПАИ

С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон об уголовном наказании неоднократных нарушителей правил дорожного движения, сообщают «Известия».

В УК РФ включена статья 264.2 — «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами».

Водители, которых лишили прав за превышение скорости на 60 км в час или более либо за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути более двух раз, получат штраф 200-300 тыс. рублей. Нарушителям также может грозить до двух лет лишения свободы.

Если осуждённый по новой статье снова нарушит закон, суд может увеличить тюремный срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности до шести лет.

Соответствующий указ подписал 30 декабря президент России Владимир Путин.