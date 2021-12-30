Владимир Путин сегодня подписал закон об уголовном наказании автолихачей

19:37, 30 декабря 2021, ПАИ

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лихачей, регулярно нарушающих ПДД, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав.

Наказание — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии.