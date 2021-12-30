Владимир Путин сегодня подписал закон об уголовном наказании автолихачей
Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лихачей, регулярно нарушающих ПДД, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав.
Наказание — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии.
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