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Общество

Владимир Путин сегодня подписал закон об уголовном наказании автолихачей

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лихачей, регулярно нарушающих ПДД, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если ранее они неоднократно подвергались наказанию за аналогичные нарушения и лишались прав.

Наказание — штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ или до двух лет колонии.

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