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Страна и мир

О рекордном нагреве океана сообщили ученые

Ученые из Китая и США зафиксировали очередной температурный рекорд океана, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Advances in Atmospheric Sciences.

«Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире, и это основной показатель антропогенного изменения климата, - приводятся в совместном пресс-релизе этих организаций слова одного из авторов публикации Кевина Тренберта (Kevin Trenberth) из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. - В этом отчете мы обновили наблюдения за океаном до 2021 года, а также пересмотрели и переработали более ранние данные».

За последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

«Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30 процентов антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает его эффективность поглощения углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа, — говорит первый автор статьи Лицзин Чен (Lijing Cheng) из Международного центра наук о климате и окружающей среде в IAP CAS. — Мониторинг и понимание связи поглощения тепла и углерода в будущем важны для отслеживания целей по смягчению последствий изменения климата».

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