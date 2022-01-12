Александр Котов: Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие людей к органам власти

09:37, 12 января 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Псковской области с 300-летием прокуратуры России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По мнению Котова, государство и общество поручило органам прокуратуры сохранять правовые устои, следить за соблюдением закона и защищать права граждан. Он считает, что прокуратура – самостоятельный государственный орган, который не входит ни в одну из ветвей власти, «и это не случайно». Такой статус позволяет прокурорским работникам беспристрастно, невзирая на чины и звания, реагировать на нарушения законодательства, быть «живым напоминанием о законе», как образно определял задачи прокуратуры известный русский юрист Анатолий Кони, уверен Александр Котов.

«Деятельность прокуратуры многогранна и без преувеличения влияет на все сферы нашей жизни – своевременная и бескомпромиссная реакция прокурорских работников на беззаконие в любом его проявлении повышает доверие людей к органам власти всех уровней, создаёт условия для построения правового государства и стабильного развития страны.

Главной функцией прокуратуры является надзор за исполнением законов, главная задача областного Собрания депутатов – их принятие. Между нашими государственными органами выстроена конструктивная работа, соглашение о сотрудничестве позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства. Я очень надеюсь, что существующий уровень эффективного взаимодействия сохранится и впредь.

Желаю всем работникам и ветеранам органов прокуратуры профессиональных достижений на благо людей и во имя процветания Отечества!» - отметил парламентарий.

Ранее работников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.