Михаил Ведерников поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

09:25, 12 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что в органах прокуратуры служат ответственные и неравнодушные профессионалы, которые помогают людям реализовать свои права и добиться справедливости. Губернатор подчеркнул, что это непростая ноша и труд.

«Именно по результатам вашей работы жители во многом судят о способности государства навести порядок, бороться с коррупцией, привлекать к ответственности тех, кто нарушил закон», - добавил Михаил Ведерников, отметив, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области неизменно показывают себя принципиальными и результативными специалистами.

Михаил Ведерников поблагодарил работников прокуратуры за неравнодушие и высокие результаты в служении Отечеству и пожелал крепкого здоровья, сил, терпения, удачи и благополучия.