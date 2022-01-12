Владимир Путин: Для подготовки к новому витку пандемии есть пара недель

12:17, 12 января 2022, ПАИ

Есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Совещание транслировал телеканал «Россия 24».

«Совершенно очевидно также и то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек», – отметил глава государства.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о наращивании темпов вакцинации и мобилизации учреждений.