В Псковской области пока не планируют выдавать сертификаты по антителам
В Псковской области пока не планируют выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
«Пока у нас такого ещё нет. Разговоры об этом были, но пока конкретного решения не было», - отметил главный санитарный врач.
Напомним, в декабре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что неофициально переболевшие коронавирусом и не получавшие положительного результата ПЦР-теста россияне смогут получить сертификат в случае наличия достаточного количества антител.
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