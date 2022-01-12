В Псковской области пока не планируют выдавать сертификаты по антителам

16:33, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области пока не планируют выдавать сертификаты по антителам тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Пока у нас такого ещё нет. Разговоры об этом были, но пока конкретного решения не было», - отметил главный санитарный врач.

Напомним, в декабре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что неофициально переболевшие коронавирусом и не получавшие положительного результата ПЦР-теста россияне смогут получить сертификат в случае наличия достаточного количества антител.