В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных
В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных - у енота из Бежаницкого района и куницы из Островского. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.
Сейчас животные находятся на исследовании.
Напомним, первый в 2022 году случай бешенства в регионе зафиксировали 12 января. Зараженным животным оказался енот, которого привезли из деревни Покарево Великолукского района.
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