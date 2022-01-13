В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных

15:35, 13 января 2022, ПАИ

В Псковской области подозревают бешенство еще у двух животных - у енота из Бежаницкого района и куницы из Островского. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

Сейчас животные находятся на исследовании.

Напомним, первый в 2022 году случай бешенства в регионе зафиксировали 12 января. Зараженным животным оказался енот, которого привезли из деревни Покарево Великолукского района.