В Псковской области планируют реализовать проекты «Российское долголетие» и «Российский театрал»

14:15, 14 января 2022, ПАИ

В Псковской области планируют реализовать проекты «Российское долголетие» и «Российский театрал». Об этом рассказала заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 января.

«Я уверена, что совместными усилиями мы рассмотрим ресурсы и возможности, чтобы реализовать и сделать активными проекты «Российское долголетие» и «Российский театрал», - отметила Наталья Скачкова.

Также спикер отметила, что в рамках взаимодействия с «Командой 2018» организуются мероприятия для людей старшего возраста, которые направлены на повышение качества жизни людей. В рамках проекта «Активное долголетие» во время пандемии компьютерной грамотности бесплатно обучили более 100 пожилых граждан.

«21 января пройдет встреча по разработке плана мероприятий на 2022 год, теперь такие встречи будем проводить ежеквартально», - рассказала также Скачкова.

Отметим, что проект «Российский театрал» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.