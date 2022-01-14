Пенсионеры Псковской области могут присоединиться к проекту «Российское долголетие»

12:40, 14 января 2022, ПАИ

Пенсионеры Псковской области могут присоединиться к проекту «Российское долголетие», о нем рассказала руководитель Валерия Хлынова, выступая по Zoom на заседании круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 14 января.

Валерия Хлынова отметила, что пенсионерам, гражданам старше 55 лет, предлагается пройти онлайн-занятия. Проект начался несколько лет назад, в нем существует несколько направлений: здоровое питание, фитнес, гимнастика лица и тела, улучшение внешнего вида и психология.

«Главная цель - улучшить качество жизни этой категории граждан. Более 10 тысяч участников у нас по всей стране. За 3 месяца одна из участниц скинула 12 килограммов», - рассказала Хлынова. Она добавила, что надеется, что проект «Российское долголетие» будет радовать россиян. Валерия Хлынова выразила благодарность комитету по соцзащите Псковской области за поддержку в информировании.

Валерия Хлынова подчеркнула, что по номеру 8 495 180-49-50 можно связаться с сотрудником и попасть в проект бесплатно, все занятия — бесплатные.