Пять стран примут участие в проекте «Летний университет» в 2022 году

10:03, 17 января 2022, ПАИ

В 2022 году в международном образовательном проекте «Летний университет» примут участие пять стран. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

«В этом году приедут студенты не только из Белоруссии, но из Киргизии, Казахстана, Армении», - рассказала Ильина, добавив, что участие смогут принять только вакцинированные студенты.

Напомним, ранее в образовательном проекте принимали участие только студенты из России и Белоруссии. Проект реализуется для формирования стратегических направлений взаимодействия стран в сфере образования и науки.