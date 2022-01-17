Пять стран примут участие в проекте «Летний университет» в 2022 году
В 2022 году в международном образовательном проекте «Летний университет» примут участие пять стран. Об этом сообщила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».
«В этом году приедут студенты не только из Белоруссии, но из Киргизии, Казахстана, Армении», - рассказала Ильина, добавив, что участие смогут принять только вакцинированные студенты.
Напомним, ранее в образовательном проекте принимали участие только студенты из России и Белоруссии. Проект реализуется для формирования стратегических направлений взаимодействия стран в сфере образования и науки.
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