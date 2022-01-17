Начался прямой эфир нового выпуска «Псковского телеграма Online»

09:02, 17 января 2022, ПАИ

Начался прямой эфир одиннадцатого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о важных событиях предстоящей недели.

Гостями программы станут ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Как прошла зимняя сессия в университете? Как идёт вакцинация студентов? Получают ли они за прививку финансовое вознаграждение? Будут ли пускать в вуз непривитых? Какие мероприятия готовит вуз в 2022 году? Какие сюрпризы готовит нам в оставшиеся два месяца зимы погода? Вернутся ли крепкие морозы и снегопады? Сменится ли циклоническая депрессия антициклоническим весельем? Об этом - в новом выпуске «Псковского телеграма Online»

Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.