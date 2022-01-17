10 тысяч псковичей прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

12:42, 17 января 2022, ПАИ

10 тысяч жителей Псковской области прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

«10 тысяч человек прошли в области углубленную диспансеризацию после коронавируса. 70 тысяч человек уже переболело коронавирусом, число тех, кто мог пройти диспансеризацию, могло быть выше», – сказала зампредседателя комитета по здравоохранению региона.

Надежда Рагозина подчеркнула, что в Псковской области обеспечена доступность для прохождения углубленной диспансеризации после коронавируса. «Я сама переболела и получила уведомление с приглашением на диспансеризацию», – добавила она.

Также зампредседателя комитета по здравоохранению региона заметила, что обращаться в поликлинику можно через два месяца после заболевания. «Даже не переболевшие коронавирусом могут прийти на углубленную диспансеризацию. Это обыкновенная диспансеризация, по завершению которой делается пара дополнительных тестов. Тест с 6 минутной ходьбой, проверяют адаптивность организма. Если выявляются дефекты, то тогда углубленная диспансеризация становится ещё более углубленной – с компьютерной томографией, УЗИ сердца, с консультацией врачей», – рассказала она.

Надежда Рагозина также подчеркнула, что без нужды настаивать на компьютерной томографии не стоит. Не каждому пациенту после коронавируса нужна компьютерная томография, уточнила она.