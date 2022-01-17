Началась видеотрансляция пресс-конференции о новом штамме «омикрон»
17 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Псковской области.
О статистике заболевших в регионе, специфике симптомов и течения болезни у заражённых новым штаммом «омикрон» расскажут заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Надежда Рагозина, руководитель территориального управления Роспотребнадзора Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова.
Ранее в Псковской области выявили первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса.
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