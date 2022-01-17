Региональную службу «122» мобилизируют в Псковской области

14:17, 17 января 2022, ПАИ

В Псковской области мобилизируют кол-центр региональной службы «122», где обрабатываются обращения граждан по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Виталий Рахманов отметил, что Псковская область получила субсидию в размере 6,5 млн рублей. «В частности, в рамках этой субсидии предусмотрена возможность приобретения нового оборудования для оснащения кол-центра. Сейчас мы решаем, в каком объёме и что нам нужно», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в кол-центре региональной службы «122» развернуто 16 рабочих мест. «Сейчас у нас одновременно работает десять человек, шестеро находится в резерве. Но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мы планируем увеличить количество рабочих мест до 23. Этот норматив нам посчитало Минцифры, поэтому мы планируем ещё семь рабочих мест оснастить для того, чтобы соответствовать требованиям», – отметил Виталий Рахманов.

Он также сообщил, что сейчас в кол-центре региональной службы «122» Минцифры РФ проводит нагрузочное тестирование. «К вечеру мы будем уже понимать, какова обстановка, на правильном ли мы пути и что нам нужно для того, чтобы нормализовать обстановку в случае, если будет резкий наплыв звонков и обращений граждан», – сказал руководитель управления цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Виталий Рахманов также напомнил, что Псковская область была одним из первых регионов в России, где запустили горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции. «С ноября 2020 года для неё открыли короткий номер «122», – уточнил он.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл совещание в координационном центре правительства РФ по вопросу работы единой службы «122». Вице-премьер отметил необходимость мобилизации службы во всех регионах России в связи с распространением омикрон-штамма.

«Отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Отчётливо видны признаки пятой волны коронавируса, во время которой мы столкнёмся с пиковыми нагрузками на систему здравоохранения, а также на телекоммуникационную систему. По поручению президента России в ноябре 2020 года в регионах развернуты кол-центры единого федерального номера «122», куда направляются все звонки по COVID-19. Эта служба позволяет гражданам оперативно связаться с медучреждениями и службами скорой помощи, чтобы оперативно получить необходимую помощь. Правительство держит на контроле вопрос эффективности работы системы этих кол-центров. Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объёмом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения кол-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта», – сказал на совещании Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что сейчас в России в кол-центрах региональной службы «122» проводится стресс-тестирование готовности кол-центров к пиковым нагрузкам. На следующей неделе планируется назвать регионы с худшей ситуацией по длительности ожидания ответа и по количеству неотвеченных вызовов в службе «122».