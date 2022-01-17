Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

17:22, 17 января 2022, ПАИ

Совет Госдумы на заседании 17 января единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы также выразил благодарность читателям своего ТГ-канала за обратную связь при обсуждении этого законопроекта. Ранее пост в Telegram-канале Вячеслава Володина, посвящённый правительственным законопроектам о введении ковид-сертификатов с QR-кодами, набрал более 1 млн просмотров и более 700 тысяч комментариев. Вячеслав Володин также отмечал, что в адрес депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, связанных с инициативой.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», – подчеркнул спикер.