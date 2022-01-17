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Общество

В Пскове свалилось новогоднее украшение «Подарки»

На фото заметно, что снег не мог стать причиной обрушения конструкции. Фото Ольга Чернышева

На Октябрьском проспекте в Пскове прохожие увидели лежащей новогоднее светящееся украшение «Подарки». Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Несмотря на то, что инсталяция приняла почти горизонтальное положение, она продолжает светиться.

Виновником падения конструкции не мог быть снег, на фотографии заметно, что его выпало немного..Более того, инсталляция выполнена на каркасе, который должен выдерживать капризы погоды.

«Комсомолка» напомнила,, что Пскову и Великим Лукам на украшения к Новому году было выделено по 10 млн рублей.

 

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