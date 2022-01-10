Новогодние уличные украшения начнут демонтировать в Пскове 31 января

09:50, 10 января 2022, ПАИ

31 января в Пскове начнут демонтировать новогодние уличные украшения. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Ранее псковичам предложили выбрать дату демонтажа новогодних украшений – 20 или 31 января.

80% жителей города проголосовали за 31 января, 20% предложили убирать украшения уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что по 1 млн рублей получили районы Псковской области на украшение населённых пунктов. Пскову и Великим Лукам на эти цели выделили по 10 млн рублей.

В 2021 году убирать новогодние украшения Пскова начали 18 января.