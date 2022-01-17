О правилах въезда россиян в Эстонию рассказали в консульстве
Издание «Псковская правда» обратилось в эстонское консульство, чтобы разъяснить читателям правила въезда в страну. Кратко:
- въезжать могут жители всех стран,
- невакцинированные и не переболевшие коронавирусом не могут быть туристами. Эстония принимает только с документами, подтверждающими иммунный статус,
- документы должны быть переведены на эстонский, русский или английский язык,
- вакцинированным туристам не нужно сдавать PCR-тест и соблюдать семидневную самоизоляцию по прибытии в Эстонию,
- позитивного результата теста на антитела к коронавирусу недостаточно для подтверждения перенесения заболевания,
- посещение общественных мест (рестораны, кино, театры и так далее) возможно только с сертификатом о вакцинации или справкой переболевшего коронавирусом,
- правило для всех россиян (туристов и не туристов) — при пересечении границы Эстонии требуется предоставить анкету путешественника,
- правила могут измениться в связи с изменением эпидемической обстановки.
Подробнее о правилах въезда в Эстонию читайте в полном материале «Псковской правды».
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