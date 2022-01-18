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Культура

Появился трейлер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком

Студия Marvel выпустила первый трейлер сериала «Лунный рыцарь», шоу основано на одноименном комиксе. Главную роль сыграл Оскар Айзек («Дюна», «Внутри Льюина Дэвиса», «Холодный расчет»).

В сериале за шесть серий (каждая продолжительностью по 40-50 минут) расскажут историю бывшего морпеха Макса Спектора, который страдает диссоциативным расстройством личности. Бог луны Хонсу спас его из египетской пустыни и взамен потребовал стать его воплощением на Земле.

В проекте также сыграли Мэй Каламави («Рами») и Итан Хоук («Тренировочный день»). Постановщиками выступают Мохамед Диаб («Противостояние»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Весна», «Ломка», «Сумеречная зона»), а продюсируют шоу глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слейтер («Академия «Амбрелла»).

«Лунный рыцарь» будет доступен к просмотру с 30 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

Ранее на стриминге Disney+ Marvel выпустила сериал «Соколиный глаз»рецензию на него можно прочитать здесь

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