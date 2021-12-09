Трудная мишень: «Соколиный глаз» – отличный новогодний сериал про лучника из Мстителей

17:41, 09 декабря 2021, ПАИ

На стриминге Disney Plus стремительно летит острой стрелой сериал «Соколиный глаз»: сольный выход Джереми Реннера в образе одного из непопулярных Мстителей и последнее в этом году шоу четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel, которая стартовала в начале года с визионерского сериала «ВандаВижен». Кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разбирает «Соколиный глаз», объясняет, как в сериале деконструируют образ и без того неприметного супергероя, и рассказывает, почему его обязательно нужно посмотреть.

За эстетику и всепоглощающее ощущение приближающегося Нового года в 2021-м, похоже, взялась отвечать студия Marvel, выпустив в конце ноября на еще молодом, но быстро набирающем обороты стриминге Disney Plus сериал «Соколиный глаз». Идеи гениальней, и в то же время проще, не придумаешь: шоураннер сериала Джонатан Игла (работал, к слову, над великими «Безумцами»), написавший сценарий, основываясь на уникальной комикс-серии художника Дэвида Аха и сценариста Мэтта Фрэкшна, вместе с постановщиками Ризом Томасом (Saturday Night Live, «Товарищ детектив») и Кэти Эллвуд («Великая», «Шучу») невероятно удачно скрестили фирменную супергероику со старомодным рождественским боевиком, добившись в результате совместной работы к тому же вселенской справедливости — Клинту Бартону, он же лучник под эффектно-броским прозвищем Соколиный глаз, отведен на этот раз не десятый, а первый план.

Действие сериала разворачивается через некоторое время после возвращения землян к нормальной жизни: как известно, идиллическое существование человечества оборвал фиолетовый злодей-мордоворот Танос — всего лишь щелкнув пальцами, он стер половину населения планеты, в число которых попали и несколько супергероев из команды Мстителей. Позже оставшиеся в живых супергерои вновь объединились и, отправившись в путешествие в прошлое, вернули все, как было. Не обошлось тогда без жертв: в неравном бою за макгаффин в виде Перчатки бесконечности пал Железный человек, а Черная вдова (Наташа Романофф, которую сыграла Скарлетт Йоханссон) отважно спрыгнула с высокой скалы, променяв таким образом свою душу на один из жизненно важных магических камней. Свидетелем этого трагического события как раз и стал тогда Клинт Бартон, лучший друг Наташи, и в «Соколином глазе» он преимущественно тоскует по боевой подруге, ловя по вечерам порой «вьетнамские флешбеки» с ее участием. Но самое интересное происходит с героем Джереми Реннера именно после щелка Таноса: семья Соколиного глаза исчезает и, отчаявшись, Бартон выходит на тропу мести, став анонимом в черно-золотом облачении с грозным именем Ронин. Он действует даже против самых мелких ОПГ по всему миру, сменив при этом лук со стрелами на катану — оружие более изящное. Победив Таноса в «Финале», семья Бартон возвращается, и это второе альтер эго испаряется, а костюм оказывается погребен под завалами штаб-квартиры Мстителей.

Позже мрачный супергеройский наряд появляется в качестве лота на нью-йоркском подпольном аукционе. Туда наведывается Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд из коэновской «Железной хватки») — одержимая с самого детства Соколиным глазом, который однажды спас ее от гибели, 22-летняя девушка, которая теперь сама мечтает стать супергероиней, для чего практически в совершенстве освоила искусство стрельбы из лука. На аукцион в это же время врываются и головорезы в алых спортивных трениках, и Кейт, надев на себя костюм Ронина, вынужденно с ними сражается, а потом сбегает. Клинт Бартон видит сюжет о «вернувшемся в город Ронине» по телевизору и решает разобраться, кто же скрывается под его маской и капюшоном.

Именно охота Бартона за костюмом и запускает криминальный сюжет «Соколиного глаза», сталкивая через некоторое время двух настолько противоположных по своей натуре героев. Клинт Бартон — уставший от войны солдат, супергерой со слуховым аппаратом в ухе и боевыми травмами, навсегда застрявшими глубоко в душе. С кислой миной он идет на Бродвей, где теперь ставят совершенно невыносимый мюзикл «Роджерс» про Капитана Америку и других Мстителей. Среди прочих зрителей взгляд Бартона, разумеется, дольше всех задержится на артистке, изображающей на сцене Черную вдову. Бартон всеми силами старается забыть произошедшее несколько лет назад, отдавая себя полностью любящей семье — трем детям и супруге Лоре (Линда Карделлини), надеющихся, что в это Рождество отец все же останется дома с ними и разделит праздничный стол, а не пустится спасать мир. Но брюнетка Кейт Бишоп рушит семейные платы Бартон. Она, несмотря на уже вовсе не детский возраст, еще инфантильна, неряшлива и иногда странно наивна, но при этом вполне не дурно владеет луком, боевыми искусствами и собственным интеллектом. Цель Кейт, как выясняется, заключается не только в том, чтобы стать образцовым воином, но и разобраться с творящейся в ее семье неразберихой: ее мать, владелица крупной охранной фирмы Элеанор (Вера Фармига) собирается выйти замуж за Джека Дюкейна — крайне ушлого товарища с усиками, явно замышляющего что-то недоброе. Кейт, очевидно, не доверяет будущему отчиму и начинает подозревать Джека в темных делах, поэтому она просит помощи у Бартона. Но за пока не уверенной в своей силе, еще не окрепшей девушкой нужен глаз да глаз, и лучше всего для этого, конечно, подойдет Соколиный.

Весь сериал сделан с максимальным приближением к восьмидесятническим бадди-муви: герой Джереми Реннера, что чувствуется, «слишком стар для этого дерьма», а Бишоп, напротив, полна энтузиазма надрать кому-то зад и постоянно рвется в бой. Разумеется, по всем заповедям жанра, иногда ее действия влияют не самым лучшим образом на ту или иную ситуацию: сцена, в которой Кейт словно слон нелепо проваливается через крышу в логово русских злодеев, где сидит плененный Клинт Бартон, — одна из лучших во всем шоу, второе место по увлекательности занимает эпизод с клубом реконструкторов под открытым небом, куда тихонько нагрянул Соколиный глаз. Подобных, грамотно сбивающих градус пафоса, моментов здесь огромное количество, они удачно регулируют хрупкий баланс между меланхоличной драмой о мечтающем окончательно уйти на покой морщинистом супергерое и комедийным боевиком со взбалмошной молодой лучницей и ее опытнейшим наставником, которого Кейт вводит в состояние испанского стыда с каждой серией все чаще. Но блестящий юмор пришел в сериал не только с легкой подачи Джонатана Иглы: вся ирония была заложена еще в первоисточнике, в том числе и постоянные насмешки над самим образом Соколиного глаза — нужно быть готовым, что под сильнейший удар попадет наряд супергероя из 60-х, а Кейт постоянно будет говорить о том, что вся проблема непопулярности и малозаметности Соколиного глаза сегодня кроется в отсутствии у того оригинального стиля. Кроме издевок и споров над супергеройским трико, иронизировать в определенный момент начнут и над высокотехнологичными стрелами с «сюрпризами», спрятанными в наконечнике.

И в какой-то мере героиня Хейли Стайнфелд будет права насчет неприметности и серости Соколиного глаза, но дело в том, что уж у кого, а у Клинта нет необходимости носить кричаще-яркий костюм. В этом, собственно, и заключается главный замысел сериала Джонатана Иглы — не только деконструировать образ стереотипного героя комиксов, но и рассказать о простом быте самого непопулярного бойца Мстителей. Соколиный глаз подходит под эту идею идеально: вырвав Клинта на свет из густой тени Тони Старка и Капитана Америки и отметая все супергеройское могущество, нам показывают в первую очередь живого, рефлексирующего по разным поводам человека, прикладывающего после очередной стычки с нью-йоркскими гопниками куски замороженного мяса к синякам. Это делает сериал более очеловеченным и одухотворенным, с каждым эпизодом авторы все больше стремятся к реализму, отталкивая все фантастическое и супергеройское и все больше приближаясь, скорее, к тому же «Крепкому орешку».

И, выходит, малый экран, как можно было убедиться после потрясающих «Ванды/Вижена» и «Локи» (из вышедших сериалов Marvel они пока самые успешные), не так уж и плохо влияет на кинематографическую вселенную Marvel — место размашистых, помпезных баталий против инопланетных захватчиков, или вышедших из-под контроля нейросетей заняли редкие местечковые разборки с членами банды в спортивных костюмах, остальное время тратится на более важные вещи и вопросы. Клинт Бартон стремится не потерять семью и сделать ее более счастливой, рассуждая при этом по вечерам о теневой стороне работы супергероем, морали и нравственной стороне, цене участия в составе Мстителей — шоу в такие моменты пересекается в идейном плане с «Пацанами» Эрика Крипке. Кейт Бишоп же — недавний подросток, тоже защищающий в первую очередь своих близких, в частности, оставшуюся у нее мать от сил зла в виде вторгающегося в их жизнь мутноватого отчима. Но Кейт не только выступает партнером по приключениям Соколиного глаза, но и символизирует своеобразный голос молодежи, прогрессивного поколения, которое непременно придет на смену консервативным супергероям в нелепых костюмах, эпоха которых уже давно закатилась.

Вся мощь и очарование «Соколиного глаза» заключается в удивительной способности развлечь даже скудными супергеройскими приключениями, в сериале удачно сочетаются стычки на крышах с сестрой Наташи Романофф (все та же Флоренс Пью в образе Елены Беловой из «Черной вдовы») и предновогоднее, рождественское настроение, переданное через ламповый, увешанный гирляндами Нью-Йорк, в одной из квартир которого Кейт и Клинт кормят найденного слепого на один глаз пса пиццей. Из всех Marvel-безделушек, вышедших на стриминге Disney Plus, эта оказалась самой народной, приземленной и в то же время дико захватывающей, где, как выяснилось, драйва, смыслов и самобытности больше, чем во всех последних тяжеловесных и перегруженных визуалом «Мстителях». Так что не стоит отводить глаза от «Соколиного глаза».