Мишустин поручил наладить ежедневный мониторинг работы кол-центров 122

14:48, 18 января 2022, ПАИ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить ежедневный мониторинг работы кол-центров службы 122 в регионах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость контроля за временем дозвона и качеством оказания консультативных услуг. По его словам, если главы регионов возьмут организацию этой работы под личный контроль, то ситуация изменится. «Ситуация в стране непростая, и все центры должны работать без сбоев», – подчеркнул он.

В координационном центре правительства ежедневно собирается информация о работе кол-центров в регионах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, служба 122 была создана по поручению президента. В рамках проверки проводились стресс-тестирования региональных кол-центров для выявления возможных проблем в их работе.

Результаты показали недостаточную укомплектованность сотрудниками регистратур медучреждений и операторов региональных кол-центров. Высокая степень готовность у 6 субъектов. ОНФ еженедельно будет предоставлять данные о работе службы 122 в регионах.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что граждане могут использовать портал госуслуг для обратной связи. В недельный срок служба 122 будет дополнительно обеспечена студентами-медиками. Также планируется, что применение искусственного интеллекта в работе кол-центров поможет регионам справиться с приемом звонков.

Напомним, в Псковской области мобилизируют кол-центр региональной службы 122, где обрабатываются обращения граждан по вопросам, связанным с коронавирусом.