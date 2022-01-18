Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мишустин поручил наладить ежедневный мониторинг работы кол-центров 122

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить ежедневный мониторинг работы кол-центров службы 122 в регионах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Премьер-министр обратил внимание на необходимость контроля за временем дозвона и качеством оказания консультативных услуг. По его словам, если главы регионов возьмут организацию этой работы под личный контроль, то ситуация изменится. «Ситуация в стране непростая, и все центры должны работать без сбоев», – подчеркнул он.

В координационном центре правительства ежедневно собирается информация о работе кол-центров в регионах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, служба 122 была создана по поручению президента. В рамках проверки проводились стресс-тестирования региональных кол-центров для выявления возможных проблем в их работе.

Результаты показали недостаточную укомплектованность сотрудниками регистратур медучреждений и операторов региональных кол-центров. Высокая степень готовность у 6 субъектов. ОНФ еженедельно будет предоставлять данные о работе службы 122 в регионах.

Дмитрий Чернышенко уточнил, что граждане могут использовать портал госуслуг для обратной связи. В недельный срок служба 122 будет дополнительно обеспечена студентами-медиками. Также планируется, что применение искусственного интеллекта в работе кол-центров поможет регионам справиться с приемом звонков.

Напомним, в Псковской области мобилизируют кол-центр региональной службы 122, где обрабатываются обращения граждан по вопросам, связанным с коронавирусом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

18 января 2022

Вместо кленов в парке 300-летия прокуратуры в Пскове посадят дубы
18 января 2022

Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность во время празднования Крещения

18 января 2022

Псковский реаниматолог пояснил, откуда у пациентов берутся синяки
18 января 2022

В Москве из-за омикрон-штамма ужесточили антиковидные ограничения
18 января 2022

В России больничные на фоне роста заболеваемости COVID-19 будут оформлять заочно
18 января 2022

На 80% выполнены общестроительные работы на заводе «Титан-Полимер»
18 января 2022

Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу
18 января 2022

Видео: Как работает реанимация в Псковской инфекционной больнице

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...