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Общество

258 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима

258 жителей Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима в период с 10 по 16 января, сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

За минувшую неделю в судах было рассмотрено 308 дел о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС. В итоге по статье 20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима было оштрафовано 258 жителей региона. Суд назначил правонарушителям штрафы от 1000 рублей, также было вынесено 42 предупреждения, по восьми делам были приняты иные процессуальные решения.

С 27 по 30 декабря 2021 года за аналогичное правонарушение оштрафовали 219 человек, всего за это время было рассмотрено 265 дел по статье 20.6.1 КоАП РФ.

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