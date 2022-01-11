219 человек оштрафовали в Псковской области за нарушение масочного режима

12:03, 11 января 2022, ПАИ

С 27 по 30 декабря 2021 года в Псковской области за нарушение масочного режима оштрафовали 219 человек. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram.

За это время было рассмотрено 265 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима).

Кроме того, было вынесено 41 предупреждение, по 5 делам приняты иные процессуальные решения.