Главврач Псковской инфекционной больницы отреагировала на присвоение лечебному заведению статуса «клиническая»

19:55, 18 января 2022, ПАИ

Ранее ПАИ сообщало, что Псковской областной инфекционной больнице присвоен статус «клиническая». Сегодня главврач больницы Анастасия Повторейко отметила это событие в своём Instagram.

«Спешу поделиться своей безграничной радостью! В соответствии с законодательством Российской Федерации, приказом комитета по здравоохранению Псковской области от 30 декабря 2021 года № 922 и на основании договора ГБУЗ ПО «Псковская инфекционная больница» и ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» Минобразования и науки РФ от 21 июня 2021 года № 285 Псковской областной инфекционной больнице присвоен статус «клиническая».

Данное событие является важнейшей исторической вехой в развитии медицинского учреждения, огромным прорывом во взаимодействии с главным высшим учебным заведением региона, а также достойным вкладом в развитие медицины Псковщины.

Как руководитель лечебного учреждения от всей души благодарю губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Валерьевну Гаращенко и ректора ПсковГУ Наталью Анатольевну Ильину за всестороннюю поддержку в получении инфекционной больницей нового клинического статуса, а также за кропотливую совместную работу и столь значимый результат.

Уверена, что наши планы, мечты и договорённости с медицинским факультетом Псковского государственного университета @pskovuniversity начиная с нового 2022 года получат воплощение в реальных и интересных занятиях, исследованиях и проектах, тесном плодотворном сотрудничестве опытных специалистов и будущих врачей на благо и во имя повышения качества оказания медицинских услуг на ещё более высоком профессиональном уровне. Работаем!» – написала в микроблоге главврач.