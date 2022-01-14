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На базе Псковской областной инфекционной больницы появится клиническая кафедра ПсковГУ

В Псковской инфекционной больнице откроют клиническую кафедру для подготовки молодых врачей. Фото ПсковГУ

На площадке Псковской областной инфекционной больницы начнет работу новое структурное подразделение ПсковГУ – клиническая кафедра института медицины и экспериментальной биологии. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Здесь развернутся учебная лабораторная комната по микробиологии, вирусологии; лаборантская и аудитория для экспериментальной работы по этим предметам.

В инфекционной больнице, получившей статус клинической, уже выделены необходимые площади, в данный момент завершается ремонт. Занятия на базе медучреждения начнутся во втором семестре, с 7 февраля этого года.

«Университет заинтересован в альянсе с учреждениями здравоохранения, ведущими медицинскими организациями, которые являются базой для практической подготовки студентов непосредственно в лечебном процессе. Нашим ребятам открывается возможность проходить уже во время обучения непрерывную практику – работать рядом со специалистами своего дела, перенимать у будущих коллег опыт, и, конечно, определиться с выбором дальнейшей узкой специальности.  Кроме того, студенты могут работать над выпускным квалификационным исследованием, осуществлять экспериментальную деятельность на базе медучреждения. Сотрудничество значимо также для развития научной деятельности университета», - отметила ректор вуза Наталья Ильина.

Клинические кафедры ПсковГУ откроются также на базе Псковского перинатального центра и областной психиатрической больницы №1.

 

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