Google-опросы стали массово использовать мошенники

08:54, 19 января 2022, ПАИ

Во второй половине 2021 года участились случаи, когда мошенники использовали в своих схемах сервисы Google. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на руководителя отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексея Марченко. По его словам, злоумышленники стали массово пользоваться для отправки вредоносных ссылок опросами, созданными с помощью сервиса Google Forms.

«Злоумышленник создает опрос в Google Forms с единственным вопросом. После этого он сам же «проходит» опрос, вписывая в поле ответа ссылку на фишинговый ресурс и фразу вроде «Вам полагается компенсация средств», после чего указывает почту жертвы как контакт для получения уведомления о прохождении опроса. В результате человеку приходит уведомление об успешном прохождении опроса с «ответами» (которые представляют собой сообщение с фейковым контентом и ссылкой от злоумышленника)», - пояснил Алексей Марченко.

Он подчеркнул, что мошенники пользовались и другими сервисами Google, такими как календарь или документы. Человека заставляют перейти на поддельный сайт или скам-ресурс, где его могут попросить ввести личные данные, ознакомиться с условиями «предложения», указать данные банковской карты (например для перевода «комиссии», в среднем, в 200-300 рублей — за выплату компенсации), пояснил эксперт.

В Банке России рекомендовали гражданам сохранять бдительность и не сообщать данные банковских карт посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать, заявили в ЦБ.