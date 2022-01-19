Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет

17:42, 19 января 2022, ПАИ

В возрасте 37 лет скончался известный французский актер Гаспар Ульель после падения на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что актер пострадал во время катания, к моменту прибытия спасателей на место происшествия Ульель был без сознания. Спустя час после случившегося актёра доставили вертолётом в университетский больничный центр города Гренобль. Его госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой. Как выяснилось позже, он столкнулся с другим лыжником.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 и 2017 годах он получил национальную премию «Сезар».