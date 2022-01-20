В Псковской области за год увеличилось количество браков и разводов

13:16, 20 января 2022, ПАИ

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В Псковской области за год увеличилось количество браков и разводов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете юстиции.

В 2021 году в органах ЗАГС Псковской области зарегистрировали свой брак около 3700 пар, заявления на расторжение брака в прошлом году подали 2900 жителей области.

В комитете подчеркнули, что в этом году увеличилось как количество разводов, так и количество браков. В 2020 году приблизительное количество зарегистрированных браков составило 3200, расторжений брака – 2500.

Стоит отметить, что количество заявления на регистрацию брака в 2021 году превысило даже допандемийные показатели. В 2019 году в Псковской области было зарегистрировано около 3500 браков. При этом, количество разводов по сравнению с 2019 годом возросло, с 2125 до 2900.