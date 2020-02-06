На 21% сократилось число разводов в Псковской области

11:29, 06 февраля 2020, ПАИ

На 21% сократилось число разводов в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 6 февраля сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в 2019 году в регионе зарегистрировано 3 тысячи 499 браков (это на 4% меньше, чем в 2018 году) и 2 тысячи 125 разводов. Таким образом, на 100 браков приходится 61 развод, в 2018 году приходилось 74 развода.

Валентина Валиуллина также сообщила, что в прошлом году в Псковской области родились 5 тысяч 238 детей. Общий коэффициент рождаемости в 2019 году составил 8,5 родившихся в расчете на 1000 человек и снизился по сравнению с 2018 года на 8,6%

Коэффициент смертности составил 16,9 умерших на 1000 населения и снизился по сравнению с 2018 годов на 1,2%. В частности, сократилось количество смертей от инфекционных и паразитарных болезней, от болезней органов дыхания и внешних причин.