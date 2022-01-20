Зачем чаще всего вызывают зоотакси псковичи

12:44, 20 января 2022, ПАИ

С какими просьбами чаще всего обращаются псковичи в зоотакси, рассказала Псковскому агентству информации основатель сервиса Мария Миронова.

Большим спросом пользуется услуга по вывозу умершего животного. «Людям удобнее прощаться с питомцами дома. Мы забираем животных после эвтаназии или смерти, по желанию владельцев отвозим в крематорий, частное хозяйство в Псковском районе за определенную плату оказывает такую услугу. Работа не простая. Тяжело прощаться с животными, видеть, как люди отправляют их в последний путь», - рассказала Мария.

«Алиса» на регулярной основе курсирует не только по Пскову и области, но и возит животных в Санкт-Петербург. Псковичи заказывают зоотакси при необходимости визита к ветеринару, доставки животных покупателям, перевозки кормов.

Зоотакси работает по предварительной записи. Это связано с тем, что после каждого животного машину следует обработать.

По словам Марии Мироновой, владельцы домашних животных довольны услугами зоотакси. «У нас главный пассажир — это животное. Наша машина рассчитана больше на них, чем на перевозку человека», - заявила она.

Подробнее о зоотакси читайте здесь.