Главный пассажир: как работает первое зоотакси в Пскове

12:19, 20 января 2022, ПАИ

В октябре 2021 года в Пскове заработал необычный сервис — зоотакси «Алиса». У горожан наконец-то появилась возможность доставлять питомцев в клинику и обратно, заказывать доставку кормов и получать другие нужные владельцам четвероногих услуги. О том, с чего всё начиналось, почему обычные таксисты не любят возить животных и зачем кошкам и их хозяевам нужны успокоительные, Псковскому агентству информации рассказала основатель «Алисы» Мария Миронова.

«С людьми тяжелее»

Мария работает ассистентом в ветеринарной клинике. Очень часто она замечала, как люди с животными после тяжелых операций не могли вызвать такси. Особенно если речь шла об овчарке или лабрадоре. «Они сидели у нас, ждали, пока я закончу работу. И я отвозила их домой», - поделилась псковичка. Так спонтанно и появилась идея организовать перевозки животных на постоянной основе.

Таксистом Мария никогда не работала, хотя имеет большой водительский стаж. Поэтому для начала решила пообщаться с представителями этой сферы. «Спрашивала, как они поступают, если пассажир с кошечкой в переноске. Обычно все таксисты против, потому что если кошечка описается после операции, следующий пассажир не захочет садиться в вонючую машину. У нас, кстати, пока не писались ни разу», - заметила основатель зоотакси.

Ещё таксистам не нравится шерсть, а в зоотакси с этим проблем не возникает. «Очень часто бывает, что человек садится к нам в машину и по привычке засовывает собаку под сиденье: «Тихо, тихо сиди». Мы говорим на это: «Извините, но такси не только для вас, оно для животных. Достаньте собаку, пожалуйста». Люди просто привыкли к этому. Чтобы в такси шерсти не было, пытаются спрятать несчастную собаку», - заметила Мария.

Затем она стала понемногу таксовать, чтобы понять, как работать с людьми в этой сфере. «Мне хотелось изнутри понять. Зачастую с людьми тяжелее, чем с животными — а работаем мы и с теми, и с теми, - пояснила Мария. - Нас и в клинике доктор обучает общаться с людьми, мы стараемся найти подход к каждому».

Тревожный чемоданчик

Следующим шагом стал выбор названия для зоотакси. Здесь сложностей не возникло — Мария назвала сервис в честь своей первой собаки Алисы.

Затем предстояло оборудовать машину для нужд животных. Были закуплены пелёнки, пледы, одеяла, кислородный баллончик, грелки, хладоэлементы, клетка, большая переноска, бинты, бандажи, успокоительные для животных и людей (всякое бывает), физраствор, фонендоскоп и тревожный чемоданчик с капельницами, шприцами, препаратами для оказания первой помощи четвероногим. «Я обычно знаю, куда еду, и тревожный чемоданчик выручает. Если животное после операции, случится может всё что угодно. И меры нужно принимать быстро, порой прямо в машине оказывать помощь и везти в клинику. Хозяин не всегда правильно оценивает ситуацию, иногда это приходится делать мне», - пояснила Мария.

Тревожным чемоданчиком пользуется только она, самостоятельно ездит на все серьезные вызовы — послеоперационные животные, хвостики без сопровождения. Другие водители, задействованные в зоотакси, возят клиентов «попроще», например, на плановые осмотры в клиники.

Есть в машине и автокресло для животных. Да, да, в автомобиле должны быть пристегнуты не только люди. «Если у вас сидит собачка на переднем сиденье, у нее должно быть автокресло. Кошка - то же самое, переноска должна фиксироваться», - подчеркнула псковичка.

Крупные собаки перевозятся в специальном отделении — собачнике. «Конечно, есть и такие, которые буквально «взрывают» нам машину. Вплоть до того, что хозяин просится: «Можно я полежу с ней в собачнике?» Обычно отговариваем, но идем навстречу, если правда нужно посидеть с животным. Мы подстраиваемся и под людей, и под животных», - заявила Мария. Поэтому в собачнике обычно ездят только животные, привыкшие к этому. Остальные во избежание стресса вместе с хозяином сидят на заднем сиденье, «обнимаются-целуются». Особо чувствительных подопечных владельцы берут на руки, но обязательно в переноске, и человек при этом должен быть пристегнут. «Мы стараемся, чтобы пристегивались все — и люди, и животные», - уточнила Мария.

В целом, по её словам, оборудовать машину под зоотакси не составило труда. Всё необходимое можно найти в интернете. «После того как проехалась в машине хаски, мне понадобился защитный чехол, иначе сиденьям пришёл бы конец. Легко нашла такой чехол в сети, с ним можно делать что угодно. У нас всё продумано, периодически чем-то дополняем. Так, после первой поездки в Питер я поняла, чего не хватает и что нужно переделать», - поделилась Мария.

«Козлик дешевле, чем поездка в Рязань»

Сейчас зоотакси на регулярной основе курсирует не только по Пскову и области, но и возит животных в Санкт-Петербург. А самая первая тестовая поездка состоялась в Плюссу, тогда Мария отвозила двух бездомных собак в частный приют. Его организатор — пенсионерка, когда-то приютившая несколько собак и кошек, подлежащих отлову и усыплению.

«Это один из самых частых наших маршрутов по области. Работаем с местным волонтёром, возим туда субпродукты, корма. Скоро отправим им будки, на которые собирали деньги всем миром. Ситуация в Плюссе плачевная. Если в Пскове мы еще как-то можем собраться и помочь приютам, там вообще всем всё равно, никто женщине не помогает», - вздохнула Мария. Кстати, для приютов в зоотакси действует скидка 10%.

Многие владельцы домашних животных уже активно пользуются услугами зоотакси, порой спрос даже превышает предложение. Одна из самых частых просьб — вывоз умершего животного. «Людям удобнее прощаться с питомцами дома. Мы забираем животных после эвтаназии или смерти, по желанию владельцев отвозим в крематорий, частное хозяйство в Псковском районе за определенную плату оказывает такую услугу. Работа не простая. Тяжело прощаться с животными, видеть, как люди отправляют их в последний путь», - рассказала Мария.

Также псковичи заказывают зоотакси при необходимости визита к ветеринару в формате туда-обратно плюс ожидание на время пребывания животного в клинике.

Кроме того, зоотакси организует доставку животных покупателям. И речь не только о кошках и собаках. «Вчера мне звонят и говорят: «А вы не можете съездить в Рязань, козлика отвезти?» Я отвечаю: «Ваш козлик дешевле, чем поездка в Рязань», - улыбнулась Мария.

Кстати, одна из первых поездок зоотакси была связана именно с перевозкой двух козочек. Габариты автомобиля позволяют загрузить мелкий рогатый скот. «Просили как-то и поросёнка отвезти, но не влез. А маленького бычка забрали — мы не отказываем клиентам, если их питомец подходит по параметрам», - пояснила основатель зоотакси.

В подтверждение её слов раздался звонок, прервавший нашу беседу. Звонила женщина, которой требовалось забрать двух козликов и козочку из Псковского района и отвезти в Палкинский. «Им 6 месяцев от роду. А оттуда надо забрать поросяток. Сможете? Я куда ни звонила, все не хотят», - пояснила женщина.

«Можно что-нибудь придумать, только имеет значение размер поросят», - ответила Мария. Они договорились о цене и решили определиться с датой поездки, как только будут фото свинок.

«Вот наша проблема — никто не хочет перевозить свинок и козочек. Вроде бы достаточно большой город, «Газелей» сколько хочешь, а людям не к кому обратиться. И они готовы платить за это деньги», - заметила Мария.

Она заверила, что «Алиса» готова возить любых животных, в том числе экзотических, а также птиц, лишь бы они влезали в машину. Но нужна предварительная информация от владельца, подготовка машины. Например, если речь идет об экзотах, авто требуется прогреть до определенной температуры.

Также следует учитывать, что зоотакси не выезжает сиюминутно, работа организована по предварительной записи. Это связано с тем, что после каждого животного производится уборка. «Машину нужно обрабатывать, тем более если забираем тела. Это занимает около часа. А если было животное с инфекцией, машина после стоит сутки. Мы стремимся обезопасить и животных, и людей», - пояснила Мария.

«Нужно быть тонким психологом»

В целях безопасности строгий отбор проходят и водители зоотакси. Помимо Марии в сервисе задействованы её муж и пара друзей, которые прошли инструктаж и определенную подготовку. «У нас есть человек, который ездит в Питер. Мы долго выбирали водителя со стажем, адекватного, соблюдающего скоростной режим. Кроме того, я должна понимать, какой это человек, готов ли он убирать мочу, как он ведет себя с человеком и животным. Объясняем водителям, что животные могут орать, блевать — ничего страшного. Водитель выходит, меняет пеленки и едет дальше. Это и просто, и сложно», - отметила псковичка.

Помимо этого, ни один водитель зоотакси не курит в машине — у животных встречаются аллергические реакции. «У нас многое обговорено, мы готовим водителей, особенно к кошечкам. Иногда песнопения можно слушать все три часа поездки. Поэтому и просим владельцев дать животному перед поездкой успокоительные, выдаем таблетки заранее», - добавила женщина. Это нужно не только для того, чтобы не отвлекать водителя, но и во избежание стресса у животного, чтобы «кот приехал в Питер и не понял этого — хозяйка встречает, все счастливы и довольны».

Бывает и так, что владельцы просят не сажать кошку в переноску. Мария показала едва зажившие царапины на руках — последствия такой просьбы. «В какой-то момент Пушок вцепился мне в руку и начал меня попросту есть. Если кота просят посадить в переноску, это не для того, чтобы обидеть человека или животное. Это менее травматично и для животного, и для водителя», - уверена основатель «Алисы».

Она также рассказала, что при поездке в обычном такси, как правило, нельзя попроситься в туалет или выгулять собаку. В зоотакси предусмотрены остановки по требованию. «С нами можно по-простому. Мы каждому уделяем внимание, тем более порой перевозим сразу несколько животных. Каждого надо выгулять, покормить, кому-то за ухом почесать. Всё это занимает время, поэтому и время, и цена путешествия могут отличаться», - уточнила Мария.

Перед поездками, особенно дальними, всё тщательно проговаривается. «Я всегда заранее спрашиваю о характере животного, ездила собака в машине или нет. Это не обычное такси, здесь другие подходы. Люди, садящиеся в наше зоотакси, уравновешенны и открыты, и мы должны дать им то же самое. Нужно быть тонким психологом. Мне этот опыт клиника дает», - поделилась Мария.

Новогодний подарок

А порой ей приходится заниматься еще и расследованиями. Накануне Нового года женщине пришлось искать владельцев брошенной на произвол судьбы собаки.

На дворе было 31 декабря. По просьбе волонтёра Мария отвозила корма в Черёху - кошки дачницы умирали от голода. «Я доехала, и тут мне звонит знакомая, которая поставляет комбикорм для моих птиц. Попросила выручить: «У нас на базе лабрадор. Передержи до 4-го числа, дальше будем решать», - вспомнила псковичка.

Она сразу же позвонила мужу, собрали клетку, поехали за щенком. «Зашли в холодный ангар, сидит это чудо. Везде написано, накакано. Двое суток он просидел один. Все это время собака кормилась комбикормом — домой забрали, поносил», - рассказала Мария.

Так и получилось, что в день, когда все готовились отмечать праздник, она выясняла, откуда взялся несчастный пёс. Утром 1-го января отправилась покупать ему еду, ошейник, игрушки. В этот же день удалось найти владелицу собаки породы кане-корсо, из помёта которой и был этот щенок. Женщина отдала его знакомым, а люди продали его под видом лабрадора мужчине, который очень хотел собаку. Но жена оказалась не в восторге от его идеи и сказала: «Либо я, либо собака». «Мужчина ушел на работу и прожил с собакой в ангаре три дня. 29-го жена ему позвонила, мол, «либо возвращаешься, либо вещи собирай». И он оставил щенка, просто закрыл его и ушел. Друзья случайно приехали, решили 31-го поработать. И услышали щенка», - отметила основатель зоотакси.

Незадачливый семьянин довольно быстро на неё вышел, но сошлись на том, что от собаки он отказывается, чтобы не портить отношения с женой. «Может, ей шпиц или чихуа-хуа надо, а этот куда? Он вырастет 50 кг, уже сейчас мне дом разносит. Вот такие ситуации бывают. А потом мы удивляемся, почему на улицах так много собак и котиков. Потому что жена не пустила домой», - возмутилась Мария.

В её семье уже есть две собаки, 14 лет. Мироновы давно мечтали завести еще одну, но овчарку. А тут посидели, подумали и решили оставить кане-корсо. «Так он и поселился у нас, новогодний подарок. Назвали Арчи», - продемонстрировала Мария своего питомца, так и норовившего лизнуть меня в нос.

Сейчас пёс уже освоился в новом доме и готовится ко второй прививке. «Так как мы его спасли, приняли решение, что он тоже должен спасать. Поэтому он станет поисковой собакой. Если кто-то будет пропадать, например грибники, будем выезжать их искать на волонтерской основе. Думаю, такие моменты решают судьбу и людей, и животных», - считает псковичка. Совсем скоро Арчи предстоит обучаться у самых опытных кинологов города.

Мария добавила, что в их семье так принято: каждый должен работать. «Я работаю, муж работает. Машина наша работает. Курицы работают, перепела работают, по сути, они сами себе зарабатывают на еду. Кот работает - мышей ловит, почему собака не должна работать? Охранять нас не надо, с этим кошка справляется», - с улыбкой сказала женщина.

Не каждый вызовет такси для питомца

Выходных у Марии нет. В клинике она заканчивает работу в 9 вечера и после этого часто едет работать в зоотакси. Не потому, что боится потерять клиентов, а потому что ей это интересно и важно - сохранить навык общения с людьми и животными, развиваться дальше, понимать, чего не хватает. Псковичка всегда учится и совершенствуется — медсестра по образованию, сейчас она учится в ВГСХА на ветеринарного фельдшера.

Есть много планов по развитию сервиса зоотакси. «Очень многие просят поехать в Москву.

Но на данный момент наш автопарк не позволяет совершать дальние поездки. Одна машина сейчас в ремонте, а у основной скорость 90-100 км/час, водитель устанет. Если расширим автопарк — будут и на Москву поездки, и в Рязань с козликами», - заверила Мария.

Кроме того, у всех сотрудников зоотакси есть основная работа. «Алиса» пока не раздает визиток, потому что ни люди, ни автопарк пока не готовы к большому потоку клиентов. «Машина за месяц наездила больше 10 тысяч километров. Её бы тоже в ремонт ставить, но тогда совсем не на чем возить будет», - добавила женщина.

К тому же, у «Алисы» уже появились постоянные четвероногие клиенты, которые обожают поездки в машине. «Один пёс постоянно засовывает нос в стекло, сопли-слюни текут от удовольствия — такой он довольный, что его везут», - улыбнулась Мария.

По её словам, довольны услугами зоотакси не только животные, но и люди. «Часто говорят, что псковичи злые, хмурые. А нам всегда попадаются хорошие, разговорчивые. Может, кому-то не хватает общения, а тут мы едем далеко — и есть время поговорить. Бывает человеку просто нужно выговориться. Мы выслушиваем всех», - поделилась основатель сервиса.

Она добавила, что далеко не каждый человек станет вызывать для своего животного такси. Чаще всего, это животное для него очень важно. И псковичи порой очень удивляются, что водители зоотакси спрашивают, как дела у животного, а не у человека. «Для них это необычно. И, как результат, завязывается беседа, хозяева с удовольствием рассказывают про своих животных. У нас главный пассажир — это животное. Наша машина рассчитана больше на них, чем на перевозку человека», - подытожила Мария.

Заказать зоотакси можно по телефону: +7 (900) 995-66-45.