Собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляет 96,4%

13:03, 20 января 2022, ПАИ

В Псковской области собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 96,4 %. Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 20 января.

По словам Сергея Шарлаева, это очень высокий процент собираемости.

Он также отметил, что наибольший процент собираемости по капремонту в Новоржевском (118 %) Дновском (112 %) и Локнянском (104 %) районах. Цифры более ста означают, что жители муниципалитетов платили и по старым долгам, уточнил Сергей Шарлаев.

Отметим, что год назад собираемость взносов на капремонт в Псковской области составляла 82 %.