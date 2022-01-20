Омикрон-штамм подозревают у 15% заболевших коронавирусом детей в Псковской области
В Псковской области омикрон-штамм подозревают у 15% от общего числа заболевших коронавирусом детей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.
По словам Александра Нестерука, за последние две недели в регионе выявили более двух тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них омикрон-штамм подозревают у 15% заболевших как среди детей, так и среди взрослых.
«Можем говорить, что у нас уже сотни случаев как минимум. Омикрон-штамма сейчас больше, чем других разновидностей вируса», - добавил главный санитарный врач.
Напомним, первые 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса выявили 16 января. Треть заболевших омикрон-штаммом были привиты.
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