Треть заболевших омикрон-штаммом в Псковской области были привиты

13:07, 17 января 2022, ПАИ

В Псковской области из 15 заболевших омикрон-штаммом коронавируса 5 были привиты. Об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 17 января.

«Среди этих 15 случаев – все амбулаторные больные, у всех лёгкая степень заболевания», - рассказал Александр Нестерук, добавив, что среди заболевших 9 человек – люди пенсионного возраста, а также двое детей в возрасте двух и четырёх лет.

Один из детей переносит заболевание в лёгкой форме, другой просто является носителем, болезнь протекает бессимптомно.

«Среди них 10 непривитых и 5 привитых», - добавил также Нестерук, заметив, что у привитых заболевание должно протекать намного легче.

Ранее главный санитарный врач предположил, что в регионе уже может быть зафиксировано десятки тысяч заболевших омикрон-штаммом. Пик заболеваемости новым штаммом прогнозируют к весне.