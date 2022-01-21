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День инженерных войск России празднуется 21 января

21 января отмечается День инженерных войск России, пишет calend.ru.

В этот день в 1701 году вышел Указ Петра I о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». Там готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702 года выпускники стали входить в первые минерные подразделения регулярной российской армии.

В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. Через 7 лет появилась Санкт-Петербургская инженерная школа, а после туда перевели московскую школу. Здесь готовили унтер- и обер-офицеров инженерных войск.

Центральным органом инженерных войск являлась Канцелярия главной артиллерии и фортификации. В 1753 году начальником инженерной школы был назначен инженер-генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый «Арап Петра Великого», прадед А. С. Пушкина.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества. Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 стали полными кавалерами ордена Славы.

Сейчас Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов. В состав инженерных войск входят инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения. Специалистов для инженерных войск в России готовит Военный институт (инженерных войск) Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, образованный 1 сентября 1998 года на базе Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева.

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