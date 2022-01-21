Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве по боевому самбо

12:33, 21 января 2022, ПАИ

Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве ЦФО по боевому самбо среди юниоров. Об этом сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

В соревнованиях в Можайске принимали участие команды из 9 субъектов России, всего 75 спортсменов. Евгений Котов выступал в весовой категории 98 кг.

В результате упорной борьбы Евгений поднялся на третью ступень пьедестала, тем самым обеспечив себе право участвовать в первенстве России по самбо в феврале 2022 в городе Казани.