Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве по боевому самбо
Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве ЦФО по боевому самбо среди юниоров. Об этом сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
В соревнованиях в Можайске принимали участие команды из 9 субъектов России, всего 75 спортсменов. Евгений Котов выступал в весовой категории 98 кг.
В результате упорной борьбы Евгений поднялся на третью ступень пьедестала, тем самым обеспечив себе право участвовать в первенстве России по самбо в феврале 2022 в городе Казани.
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