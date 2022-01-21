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Спорт

Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве по боевому самбо

Великолукский студент Евгений Котов стал третьим на первенстве ЦФО по боевому самбо среди юниоров. Об этом сообщили в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

В соревнованиях в Можайске принимали участие команды из 9 субъектов России, всего 75 спортсменов. Евгений Котов выступал в весовой категории 98 кг.

В результате упорной борьбы Евгений поднялся на третью ступень пьедестала, тем самым обеспечив себе право участвовать в первенстве России по самбо в феврале 2022 в городе Казани.

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