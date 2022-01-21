Завершилось голосование во втором туре премии «Народное признание – 2021»

18:00, 21 января 2022, ПАИ

21 января в 18:00 завершилось голосование во втором туре за номинантов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021».

В связи с тем, что система продолжит обрабатывать сообщения, отправленные в последние минуты голосования, число голосов может расти ещё некоторое время после 18:00.

Теперь к работе приступает экспертная комиссия, в состав которой вошли 12 человек. Жюри возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в его состав входят председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава администрации Пскова Борис Елкин, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, начальник областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко, шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец Александр Ревва.

В состав жюри включены два победителя премии за 2020 год: руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, компания которого победила в номинации «Открытие», и сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов, признанный лучшим в номинации «Наша марка».

Члены жюри смогут добавить участникам премии 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. Победителей определят путём сложения голосов экспертов и голосов читателей Псковского агентства информации.

Церемония награждения в этом году состоится 27 января в 19:00 в большом концертном зале областной филармонии.

Учредителем премии «Народное признание» является Псковское агентство информации. В этом году была подана 131 заявка, премия вручается в 12-й раз по 12 номинациям. За всю историю премии награду получили более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области.