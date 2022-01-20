Сформировано жюри премии «Народное признание – 2021»

11:56, 20 января 2022, ПАИ

Сформировано жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021».

Всего в состав экспертной комиссии вошли 12 человек. Это губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава администрации Пскова Борис Елкин, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, начальник областного Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук, актёр, музыкант и продюсер Гоша Куценко, шоумен, комедийный актёр, телеведущий и певец Александр Ревва.

Традиционно в жюри входят два победителя «Народного признания» в предшествующем году. В этот раз за номинантов премии свои голоса отдадут руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, компания которого получила приз в номинации «Открытие», и сыровар из Себежского района Дмитрий Ершов, признанный лучшим в номинации «Наша марка».

Голос каждого эксперта принесёт соискателю награды 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре голосования. Победители будут определены путём сложения голосов членов жюри и тех, которые были отданы на сайте Псковского агентства информации во втором этапе.

В настоящее время голосование на сайте ПАИ продолжается, оно завершится в 18:00 21 января. Во втором туре участвуют по три претендента на «Народное признание» в каждой из 12 номинаций — именно они получили наибольшую поддержку в первом этапе. Всего же была принята 131 заявка.

Учредитель премии «Народное признание» – Псковское агентство информации. Награда будет вручена уже в 12-й раз, за эти годы её были удостоены свыше 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов региона.