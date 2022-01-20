Михаил Ведерников возглавил жюри премии «Народное признание – 2021»

11:56, 20 января 2022, ПАИ

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Председателем жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Жюри, в состав которого входят еще 11 экспертов, глава региона возглавит уже во второй раз. Вместе с ним выбирать лучших из лучших будут спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава администрации Пскова Борис Елкин, начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, ректор ПсковГУ, профессор Наталья Ильина, начальник областного Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, актёр Гоша Куценко и шоумен Александр Ревва. Кроме того, в состав экспертной комиссии войдут два победителя премии «Народное признание» 2020 года. Это руководитель «Форелевого хутора» Андрей Иванов, получивший приз в номинации «Открытие», и себежский сыровар Дмитрий Ершов - победитель в номинации «Наша марка».

Каждый член жюри сможет добавить претенденту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре голосования. Эти голоса будут прибавлены к тем, что были отданы на сайте Псковского агентства информации на втором этапе голосования.

Проголосовать во втором туре за своего претендента можно на сайте ПАИ до 18:00 21 января.

Напомним, учредителем премии «Народное признание» является Псковское агентство информации. В этом году премия проходит в 12-й раз. За ее историю более 200 псковичей, организаций, предприятий и творческих коллективов Псковской области были удостоены этой награды.