В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом из-за ДТП с повреждением опоры линии электропередачи

18:49, 21 января 2022, ПАИ

Сегодня, 21.01.2022, в 06.14 через службу 112 поступило сообщение о пожаре дома в деревне Требуни Струго-Красненского района. Об этом сообщил корреспондент газеты «Струги». На пожар выехала автоцистерна псч-30 и одна машина пожарно-спасательного поста из села Новоселье. К их приезду дом горел уже полностью. Погибших и пострадавших нет. Наиболее вероятная причина короткое замыкание на вводе, после ДТП.

Ночью произошло ДТП, в результате которого сбили опору ЛЭП. От неё был выполнен ввод электроэнергии в дом. По данным главного государственного инспектора по пожарному надзору по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, в результате ДТП было нарушено подсоединение электропроводов на вводе в дом. Произошло короткое замыкание и возник пожар. Проводится проверка.