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Происшествия

В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом из-за ДТП с повреждением опоры линии электропередачи

Когда приехали пожарные, пламя было большим. Фото ПАИ

Сегодня, 21.01.2022,  в 06.14 через службу 112 поступило сообщение о пожаре дома в деревне Требуни Струго-Красненского района. Об этом сообщил корреспондент газеты «Струги». На пожар выехала автоцистерна псч-30 и одна машина пожарно-спасательного поста из села Новоселье. К их приезду дом горел уже полностью. Погибших и пострадавших нет. Наиболее вероятная причина короткое замыкание на вводе, после ДТП. 

Ночью произошло ДТП, в результате которого сбили опору ЛЭП. От неё  был выполнен ввод электроэнергии в дом. По данным главного государственного инспектора по пожарному надзору по Стругокрасненскому и Плюсскому районам Владимира Егоркина, в результате ДТП было нарушено подсоединение электропроводов на вводе в дом. Произошло короткое замыкание и возник пожар. Проводится проверка.

  • В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • В Стругокрасненском районе сгорел жилой дом
    Фото: ПАИ

 

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