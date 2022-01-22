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Происшествия

Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Великолукском районе

Мужчина погиб на предприятии в результате несчастного случая в Великолукском районе в деревне Покарево, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При производстве строительных работ на объекте ОАО "Великолукский мясокомбинат" выполняя разгрузку металлоконструкций, по предварительной информации, 34-летний рабочий получил удар по голове разгружаемой конструкцией. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Проводится проверка Государственной инспекцией труда и Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

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