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В Псковской области ищут дом для кошки Муси, погибающей в мазутном депо

В Псковской области ищут дом для кошки Муси, которая погибает в мазутном депо. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Муся уже больше четырёх лет живёт в грязном депо, где не видит ничего, кроме мазуты и ног, то и дело шпыняющих её. Один из сотрудников приручил Мусю, сутки через трое она получает от него порцию тепла, заботы, еды и воды. В остальное время кошка предоставлена сама себе», - рассказала волонтёр, которая занимается её пристройством.

Муся немолода, неприглядна на вид, но она очень ласковая и ручная. Аккуратная, умная, никогда не ходит в туалет в неположенном месте. «Отмыть её, окружить заботой, и превратится в красавицу, каких еще поискать. Ей бы хоть на старости лет узнать, что такое настоящий дом», - добавила волонтёр.

Мусе нужен ответственный и готовый к возможным трудностям хозяин — один глаз у кошки почти не видит, возможно, это последствия укуса клеща. Людям, готовым забрать её домой, будет оказана вся необходимая поддержка. Её помоют, обработают, обеспечат приданым, доставят (Псков, Дно, Порхов). Впоследствии потребуется визит к ветеринару.

Ранее у волонтёров получилось найти хозяев двум котятам, которые погибали в том же депо.

Обращаться по всем вопросам можно по телефону: 8-951-751-24-40 (Ульяна).

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